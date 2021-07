Droomstart in eerste Tour: Alpecin-Fenix heeft na eerste week meeste prijzengeld bij elkaar gesprokkeld

Voor Alpecin-Fenix is het na de ritzeges van Mathieu van der Poel en Tim Merlier, de ereplaatsen van Jasper Philipsen en het dragen van de gele trui een eerste Tourweek geworden om nooit te vergeten. Dat is ook te zien aan het prijzengeld dat tot nu toe verzameld is door de deelnemende ploegen: de ploeg van de broers Roodhooft heeft tot nu toe het grootste bedrag bij elkaar gesprokkeld. Deceuninck - Quick-Step zit hen echter op de hielen.