Extrema Extra lost donderdag namen, maandag start ticketverkoop

In mei dit jaar was er geen Extrema Outdoor, u weet waarom. Maar de organisatie van het festival heeft op Facebook aangekondigd dat het donderdag 8 juli om 12 uur stipt de line-up gaat bekendmaken van Extrema Extra.

Dat, wellicht eenmalige, zusje van Extrema Outdoor zal plaatsvinden van 17 tot en met 19 september aan de Plas in Houthalen. De ticketverkoop start op maandag 12 juli.

“In september zal het kleinschaliger zijn, maar de kwaliteit van de artiesten blijft hetzelfde. Daar gaan we 300% voor. Wij zullen het met iets minder podia moeten doen. Wij hopen op minstens 12.000 man per dag”, zei organisator Ugur Akkus eerder al in onze krant.

cru