Op de barbecue: recepten voor zelfgemaakte grillolie en BBQ-ketchup

Grillolie

Je kunt in de supermarkt grillolie kopen, maar je kunt het ook makkelijk zelf maken door olie in een flesje te mengen met wat gedroogde jeneverbessen, wat peperkorrels en wat fijngesneden tuinkruiden. “Zeker groenten smeer je best goed in met olie voor je ze op de barbecue legt, zodat je geen zwarte randjes krijgt.”

Barbecueketchup

Nodig

8 tomaten, gehalveerd

4 takjes rozemarijn

4 takjes tijm

2 eetlepels honing

2 eetlepels sojasaus

1 eetlepel mosterd

1 eetlepel srirachasaus

Doen

Doe de tomaten in een gietijzeren pot. Leg er de rozemarijn en tijm op, voeg de honing, sojasaus, mosterd en srirachasaus toe. Zet de pot op de barbecue en laat 45 min. zachtjes sudderen. Neem van het vuur, duw alles door een zeef en vang de ketchup op.

Tip: Je kunt de ketchup tot 2 weken in een glazen bokaal in de koelkast bewaren.