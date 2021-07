Waarom Cynthia Bolingo tijdens Nacht van de Atletiek met wit streepje op de kin liep

“In eerste instantie verwijst de witte lijn naar een concept van dualiteit. Ik heb de indruk dat we in een paradoxale, maar complementaire wereld leven. Deze lijn betekent dat we omringd zijn door dingen die tegengesteld zijn en die bestaan door die tegenstellingen. Het vormt ook een contrast met mijn huidskleur”, vertelt de atlete in een podcast met La Dernière Heure.

Bolingo wil het idee overbrengen dat je grenzen kunt doorbreken. “Je hebt zelden de keuze om geen keuze te hebben en te zeggen “ik ben beide”. Je bent een man of een vrouw. Zwart of wit. Hetero of homo.”

Daarnaast verwijst het streepje ook naar haar dubbele nationaliteit, Bolingo heeft Congolese roots.