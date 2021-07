Dienstencentrum ’t Hofke weer open

‘t Hofke is een activiteiten- en ontmoetingscentrum voor alle inwoners van Heers, in het bijzonder de senioren en beginnend zorgbehoevenden. “We starten op maandag 5 juli met wandelen”, vertelt Sonja Doomen van de dienst Welzijn. “We vertrekken om 14 uur aan buurthuis ’t Paenhuijs in Heers voor een wandeling van ongeveer 5 km. Iedereen is welkom, de deelnameprijs bedraag 1,25 euro en taart en koffie zijn inbegrepen. Op woensdag 7 juli vindt de eerste kaartnamiddag plaats van 13 uur tot 16.30 uur. Ook woensdag 14 en 28 juli kan je kaarten van 13 uur tot 16.30 uur en is er een workshop bloemschikken van 13.30 uur tot 16.30 uur. Uitzonderlijk gaan deze activiteiten door in buurthuis ’t Paenhuijs.”

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Welzijn (011/48.01.17, 0473/30.14.39 of sonja.doomen@heers.be). Inschrijven (kaarten en bloemschikken) kan bij de dienst Onthaal (011/48.01.01) tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.