Manager Britney: “Soms moest ze de gsm van anderen gebruiken om te bellen”

Om aan de strenge voogdij van haar vader te ontsnappen moest popzangeres Britney Spears af en toe een gsm lenen van een wildvreemde om met haar manager te bellen. Zo kon Jamie Spears haar zeker niet traceren. Dat vertelde haar voormalige manager Sam Lufti aan The New Yorker.

Al sinds 2019 mag Sam Lufti (46) geen contact meer zoeken met Britney Spears. Haar vader Jamie Spears eiste een omgangsverbod tegen hem, omdat die haar zaken niet goed zou beheren. Maar dat belet hem er niet van af en toe nog zijn mond open te doen.

Zo vertelde hij aan The New Yorker dat Britney de telefoon van wildvreemden gebruikte om met hem sporadisch te kunnen bellen. “Jaren is er geen contact, en dan plots, uit het niets, belt ze me vanuit een kast”, zegt hij.

Lufti vermoedt immers dat Britney’s gsm gecontroleerd wordt door een juridisch team.

“De laatste keer dat ze me belde, was ze bij Ralphs (kruidenier, red.), in Calabasas”, aldus Lutfi. “Nadat ze had opgehangen, werd ik gebeld door hetzelfde nummer. Een Aziatische dokter hing aan de lijn. En hij zei: Wauw, dit is onwerkelijk, Britney heeft net mijn telefoon geleend. Vijf jaar geleden leende ze een gsm in de sportschool en ging er gewoon vandoor.”

