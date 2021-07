Herentals

Twee twintigers uit Herentals hebben zondagochtend rond 1.30u een politieman van de zone Neteland in elkaar geslagen. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis en is voor meerdere weken werkonbekwaam. De verdachten zijn geen onbekenden voor het gerecht. Ze hadden eerder op de avond al amok gemaakt in een zomerbar.