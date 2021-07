Schattenjager vreest vloek nadat hij 19de-eeuwse ‘heksenfles’ opgraaft: “Ik neem liever geen risico”

Een Britse schattenjager vreesde even dat hij rampspoed over zichzelf had afgeroepen door een flesje gevuld met een pluk haar, een menselijke tand en urine op te graven in een afgelegen woud. Chris Langston (48) had een ‘heksenfles’ gevonden, een 17de-eeuws middel om boze geesten en vloeken van heksen af te weren.

Zo’n fles - gevuld met ‘stukjes’ van de vervloekte - werd begraven bij de woning zodat het Kwade niet kon binnenkomen. Experts wisten te vertellen dat de fles die de Brit had gevonden, minstens honderd jaar oud is. Dat konden ze afleiden door de was waarmee de ‘heksenfles’ verzegeld is.

“Ik geloof eigenlijk niet in zo’n dingen”, aldus Chris die ook geschrokken is door de Victoriaanse poppenhoofden die hij ontdekte op de plek. “Maar ik neem liever geen risico.” Dat is niet alleen door de potentiële slechte dingen die kunnen gebeuren als hij de fles opent, legt de schattenjager uit. “Als er geen vloek op rust, krijg ik nog steeds 150 jaar oude urine op mijn handen.”

Dus begroef Chris de ‘heksenfles’ terug op een afgelegen plekje, ondanks talloze aanbiedingen van gegadigden die het ding graag wilden kopen.

