Lingeriemodel Zeeman bijzonder populair “want ze laat de werkelijkheid zien”

De nieuwe lingeriereclame van Zeeman al gezien? Socialemediagebruikers zijn vooral in de ban van de verrassende modelkeuze: een tot nu toe onbekende, oudere vrouw die haar lichaam laat zien zoals het is.

Van “Super tof dat jullie voor een model hebben gekozen dat de werkelijkheid laat zien” tot “Wat een prachtige vrouw”: de reacties op de Instagramaccount van de Nederlandse winkelketen liegen er niet om: fans zijn bijzonder opgetogen met de modelkeuze van Zeeman.

Tijdens de lingieriecampagne, die zich voornamelijk focust op de onderbroekencollectie van het merk, is een oudere vrouw te zien in een zwarte, kanten slip. Op het eerste gezicht wordt de vrouw afgebeeld zoals ze is en dat wil zeggen: met sproetjes, rimpels en pigmentvlekken. Deze zogenaamde imperfecties vallen bij de fans, de foto ontving al meer dan 4.000 reacties, bijzonder in de smaak. Meer van dat!