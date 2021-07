Chiro Harlekijn presenteert eigen biertje in zomerbar

“Drie dagen lang zorgden ze voor ambiance en een leuke bediening om geld voor hun kas in te zamelen”, vertellen leidsters Elodie Bosak en Pauline Delcour. “Vrijdag waren er al 115 mensen aanwezig die de Rode Duivels kwamen aanmoedigen. Zaterdag zorgde onze huis-dj FUXX voor de zwoele beats. Zondag wijzigden we het concept licht en gingen we voor een familiale sfeer, met springkasteel en kinderanimatie.” Bezoekers konden bovendien proeven van een zelfgebrouwen ‘Harlekijntje’. “Vorig jaar kregen de leiding en freelance het idee om voor 40 jaar Chiro Vechmaal een eigen biertje te ontwikkelen. Enkelen van ons zijn dit dan bij een hobbybrouwer in Gors-Opleeuw mee gaan brouwen. Dat biertje wilden we verkopen op een groot dorpsfeest, helaas strooide corona toen roet in het eten. Dan hebben we het Harlekijntje maar op onze zomerbar verkocht. En het viel meteen in de smaak”, lachen Elodie en Pauline.

Frank Missotten