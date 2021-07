Australische wielrenner trekt zich terug uit olympische selectie omdat vader tegen kanker strijdt

“De Spelen zijn een voorrecht voor elke atleet. Maar het zou niet goed aanvoelen, wetende dat mijn toestand niet is wat die moet zijn gezien de huidige omstandigheden”, verklaart de Australische kampioen op de weg. “Ik kijk ernaar uit tijd door te brengen met mijn familie in deze moeilijke periode en ik zal het Australisch team, dat zeker succes zal boeken, aanmoedigen.”

Meyer zou in Tokio zowel in de wegrit als op de piste aantreden. In het baanwielrennen heeft hij negen wereldtitels op zijn palmares. In 2008 was Meyer erbij op de Spelen in Peking. Daar werd hij vierde in de puntenkoers.

De Australische wielerbond zal binnenkort een vervanger voor Meyer aanduiden.