Heers

In onze dromen stonden de Rode Duivels dit weekend in de finale van EURO 2020 en vlogen Justien Odeurs en de Red Flames naar hun EK in Engeland. Beide ploegen krijgen volgend jaar een nieuwe kans, maar zolang wil de Truiense doelvrouw niet wachten. “Liefst ben ik in alles de beste, 99 procent is gewoon niet goed genoeg.”