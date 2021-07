Kleinzoon Eddy Planckaert wint zijn eerste koers in Frankrijk: “Zo spijtig dat ik er niet bij was”

Leuk nieuws uit Frankrijk: Mageno Timmerman, de kleinzoon van oud-renner Eddy Planckaert, heeft zijn eerste koers gewonnen. Een groot deel van de familie vertoeft momenteel bij onze zuiderburen voor de opnames van een nieuw seizoen van Chateau Planckaert. Opa Eddy was er zelf echter niet bij. “Niemand verwachtte dat hij nu zijn eerste koers ging winnen”, vertelde Planckaert in Villa Sporza.

De koers ging door op zo’n 30 kilometer van het kasteel dat de Planckaerts renoveren. “Christa, Junior en ik zijn er niet”, vertelde Planckaert, die er duidelijk mee inzat dat hij zijn kleinzoon niet live zag winnen. “Dat zijn toch dingen die niet mogen gebeuren in het leven. De familie is daar zo mee bezig, niemand verwachtte dat hij nu zijn eerste koers ging winnen. Het is de vierde wedstrijd die hij rijdt. Ik ben trots en gelukkig, maar het is zo spijtig dat ik er niet bij was.”