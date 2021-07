UAE-ploegleider Allan Peiper volgt de Tour noodgedwongen van thuis: “Tadej stuurde het al na de tijdrit: deze is voor jou, Allan”

Twee dagen koers in de Alpen en Tadej Pogacar heeft de Tour stevig in zijn greep. Op de Colombière raasde hij de ene na de andere renner voorbij, vooruitgestuwd door wat Andrej Hauptman in zijn oortje riep: “Komaan Tadej, doe het voor Allan!.” Het is waar deze gele trui voor staat: een steunbetuiging aan Allan Peiper, de UAE-ploegleider die vecht tegen kanker en de koers thuis volgt in België. “Wat Tadej doet, betekent veel voor mij.”