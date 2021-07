VS missen nipt “4th of July” coronavaccindoel van 70 procent, maar Biden viert toch feest

Biden vierde zonder mondmaskers of social distancing de nationale feestdag. — © REUTERS

Ondanks de vele stimulansen en een overvloed aan coronavaccins, hebben de Verenigde Staten zoals verwacht het vaccinatiedoel gemist dat president Joe Biden enkele maanden geleden naar voren had geschoven. Biden had beloofd dat tegen 4 juli, de nationale feestdag, 70 procent van de volwassenen minstens één vaccindosis zou gekregen hebben. Maar dat is net niet gelukt: slecht 67 procent van de volwassen Amerikanen, 173 miljoen mensen, kreeg al een eerste prik, blijkt uit cijfers van gezondheidsdienst CDC.