Meer dan 3.800 studenten nemen vandaag deel aan eerste zitting van ijkingstoetsen

Maandag vindt in Vlaanderen de eerste zitting plaats van de ijkingstoetsen voor onder meer de bacheloropleidingen burgerlijk en industrieel ingenieur. Volgens de KU Leuven nemen in heel Vlaanderen 3.863 studenten deel op 5 juli.

Om de slaagcijfers in bepaalde opleidingen te verbeteren, startten KU Leuven, UGent en VUB in 2013 met de ijkingstoets. Die geeft toekomstige studenten een goed beeld van hun vaardigheden en kennis in verhouding tot het verwachte instapniveau van de bacheloropleiding. Studenten kunnen dan ontbrekende kennis en vaardigheden nog voor het begin van het academiejaar inhalen.

De ijkingstoets is voor 22 opleidingen opgesteld, en is voor enkele opleidingen ook verplicht: voor burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, dierengeneeskunde, industriële wetenschappen, bio-industriële wetenschappen, biowetenschappen en Engineering Technology. Alleen wie heeft deelgenomen aan de ijkingstoets zal zich kunnen inschrijven voor die opleidingen. Het resultaat van de toets is echter niet bindend.

Voor het eerst verplicht

De ijkingstoets voor industrieel ingenieur is dit jaar voor het eerst verplicht. In heel Vlaanderen nemen aan beide zittingen van de ijkingstoets al zeker 1.330 studenten deel, 82 procent meer dan vorig jaar, toen de test nog niet verplicht was. De niet-verplichte ijkingstoetsen kennen dan weer een opvallende daling: er zijn op dit moment 31 procent minder deelnemers ingeschreven in vergelijking met vorig jaar.

In totaal doen 3.863 studenten mee op 5 juli, de twee sessies samen tellen al 4.515 deelnemers. De tweede zitting vindt plaats op 13 augustus, inschrijven kan tot 31 juli.

Wegens de coronacrisis ziet de ijkingstoets er dit jaar opnieuw anders uit. Zo kunnen toekomstige studenten slechts aan één sessie deelnemen, duren de toetsen nu drie uur in plaats van vier uur en mogen geïnteresseerden enkel deelnemen als ze zich kunnen inschrijven in het academiejaar 2021-2022. Dat betekent dat bijvoorbeeld leerlingen van het vijfde middelbaar dit jaar niet kunnen deelnemen aan de toets. Vorig jaar vonden enkel de verplichte ijkingstoetsen fysiek plaats en gingen de andere online door. Dit jaar gaan opnieuw alle toetsen op locatie door, op de verschillende universiteiten in Vlaanderen.