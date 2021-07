Geen enkel wielerevent kan qua belang tippen aan de Tour, maar over de 108ste editie hangt een olympische schaduw. Nog voor de rustdag is de Tour al twee smaakmakers kwijt: Mathieu van der Poel en Primoz Roglic. Geraint Thomas blijft nog in koers, maar de Brit rijdt verder met een hoger doel in het achterhoofd.