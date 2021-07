Ook in zijn derde Tour zal Wout van Aert de gele trui niet dragen. Zaterdag ging de Belgische kampioen een laatste keer all in, maar botste hij in de eerste Alpenrit op Tadej Pogacar. Zondag liet hij het snel lopen om het lichaam te sparen. Hij verruimt nu zijn blik naar ritwinst, waaronder de tijdrit naar Saint-Emilion op de voorlaatste dag.