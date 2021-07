Lanaken

Hij overwon al twee keer kanker en werd getroffen door een longembolie, maar zijn loopschoenen gingen nooit aan de haak. Integendeel. Jean Hermans (68) liep dit jaar al - u leest het goed - 40 marathons. “Wat je ook tegenkomt in het leven, blijf geloven in jezelf”, is het credo van Jean.