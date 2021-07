Wielrennen

Met Robbe Ghys is er een veertiende Limburger toegevoegd aan de 122-koppige Belgische selectie voor de Olympische Spelen. Ghys zal samen met Kenny De Ketele de pistenummers rijden in Tokio, waar België uitkomt in de ploegkoers en het omnium. “Ik trek met veel zelfvertrouwen naar Japan”, reageert de 24-jarige Lummenaar.