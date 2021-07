Ronddwalende krokodil zet dorpskern op stelten

Inwoners van het Indiase dorp Dandeli wisten donderdag niet wat ze zagen. Plots liep een reusachtige krokodil door de straten. Het dier verblijft normaal in de rivier even verderop, maar zo dicht was hij nog nooit bij de mensen gekomen. Na een halfuurtje had hij genoeg gezien en keerde vanzelf terug naar het water.