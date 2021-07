Witte rook voor Ferdy Druijf bij KV Mechelen. De 23-jarige spits zal ook komend seizoen worden uitgeleend door AZ aan KV. In de afgelopen dagen is het tot een akkoord gekomen tussen de clubs. Morgen hopen ze bij KV het papierwerk af te ronden. Het is de bedoeling dat Druijf zo snel mogelijk aansluit op training.