Kan STVV-aanwinst Koita eindelijk bij de groep aansluiten?

Na een week stage in Horst traint STVV maandag weer voluit in Sint-Truiden. Coach Bernd Hollerbach hoopt dat Aboubakary Koita stilaan bij de groep kan aansluiten. Om zijn enkelblessure te laten genezen, oefende de aanwinst tot nog toe apart met de kinesisten. Verder is het wachten op Jorge Teixeira, die op de sukkel blijft met de rug. Ook Steve De Ridder is nog niet fit na een voetblessure. Tatsuya Ito boekt vooruitgang in zijn revalidatie, maar een terugkeer is nog niet voor morgen. (gus)