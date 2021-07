Neerharen - Lanaken

Toen begin vorige week de hemelsluizen opengingen, kregen de inwoners van de Azaleastraat in Neerharen de volle laag. Bij Wilfried en Mieke, die op het laagste punt wonen, stond het water meer dan een meter hoog. “Alle huisraad is verloren. En we vrezen dat ook een deel van de fundering is weggespoeld.”