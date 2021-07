Ritwinnaar O’Connor: “Als je nadenkt over het feit dat je een Tourrit wint, slaat je hoofd op hol”

O’Connor liet bij zijn solo de Colombianen Higuita en Quintana achter om te winnen in het skioord Tignes. “Het is een droom om een rit te winnen in de Tour. Hier zijn was eigenlijk al een droom”, vertelde de Australiër achteraf, die zijn omgeving bedankte. “Het was een wilde rit. My mind is blown. Het geeft zoveel voldoende en vreugde. Ik kon me nog net inhouden bij het overschrijden van de meet, maar ik heb van elke seconden genoten. Het team had vertrouwen in mij dit jaar en bracht me al veel geluk.”

De Australiër zat mee in de beslissende ontsnapping, per ongeluk eigenlijk. “Ik moest eigenlijk niet in de aanval zitten, maar ik zat plots toch mee. We kregen best veel minuten, dus even dacht ik aan het geel. Maar in zo’n zware rit komen de klassementsrenners op het einde nog sterk opzetten.”

O’Connor was bang dat Cattaneo nog zou komen opzetten. “Ik moest mijn inspanning gelijk houden om niet in krampen te vallen. Ik had vertrouwen in mezelf en mocht vooral niet panikeren. Want als je nadenkt over het feit dat je een Tourrit gaat winnen, slaat je hoofd op hol.”