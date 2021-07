Vier inbraken in Hasselt

In de Scheepvaartlaan in Hasselt is zaterdagavond een inbraak vastgesteld. De daders hebben er geld en juwelen gestolen.

Op de Diestersteenweg in Hasselt is zaterdag in de loop van de dag ingebroken. De deur werd geforceerd. De buit van de daders bestaat uit juwelen.

Bij een inbraak op de Grote Baan hebben dieven het hele huis doorzocht. Ze braken er een deur open. De buit is nog niet bekend.

Inbrekers hebben juwelen gestolen uit een huis in de Zonnestraat in Hasselt. Daar werd vrijdag ingebroken. maw