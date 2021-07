Ploegmaat van Pogacar let niet goed op in de afdaling en verdwijnt in de bosjes

Brandon McNulty (Team UAE) reed op kop van de groep der favorieten voor zijn kopman Tadej Pogacar en keek achter zich om te kijken of iedereen nog mee was. Enkele meters later was net hij de enige die niét mee was.

De Amerikaanse klimmer sukkelde immers in het gras omdat hij niet goed oplette en schoof weg in de bosjes. McNulty viel behoorlijk hard, maar smakte tegen de grond in het natte gras. Die omstandigheden braken wellicht zijn val.

In diezelfde afdaling viel in 1996 Johan Bruyneel. Toen viel onze landgenoot in het ravijn, nu viel de schade goed mee.