Marianne Vos (Jumbo-Visma) heeft de derde etappe in de Giro d’Italia Donne gewonnen, de zogenaamde Giro Rosa. Ze won in Ovada een sprintje met vier van Lucinda Brand, Lianne Lippert en Elise Chabbey. Het peloton kwam even later binnen, Anna van der Breggen blijft daardoor leider in de roze trui.