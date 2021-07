Ferm Riemst-Heukelom houdt eerste activiteit in 2021

Op dat rustige, groene plekje zorgde Anita Neven voor een stiltemoment met mooie teksten en een stukje muziek om de coronaslachtoffers en de overleden familieleden van iedereen te herdenken. "Er werden lintjes in de bomen gehangen en na een woordje van E.H. Jef Lemmens werden we getrakteerd op een drankje en een lekkere wafel in het Paenhuys. Het deed deugd om nog eens samen te komen en hopelijk kunnen we in september weer starten."