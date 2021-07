Dansstudio You Can Dance houdt 17 opvoeringen

De befaamde dansvoorstellingen van Dansstudio You Can Dance, die jaarlijks opgevoerd worden in een afgeladen vol Casino van Beringen, moesten door corona in 2020 en 2021 afgelast worden.

Maar choreografe Marijke en haar tien docenten zochten en vonden een alternatief om de dansers en danseressen toch coronaproof een podium te bieden: een show van een uur in een van de YCD-danszalen voor een beperkt publiek in ‘bubbels’. Om alle dansartiesten de kans te geven hun kunde en vorderingen te tonen, waren er … 17 voorstellingen nodig!Nu het leven weer in zijn gewone plooi valt, hervatten uiteraard ook alle lessen weer in september. De inschrijvingen zijn al van start gegaan, en bepaalde cursussen zijn nu al helemaal vol, zodat de vier danszalen in Paal en Deurne weer alle dagen van de week zullen gonzen van dansplezier: klassiek ballet, showdance, cheerleading, zumba, kinderdans, pilates, urban boys, kleuterdans (vanaf 2,5 jaar), enz. Ook opvallend en uniek: de vele trouwkoppeltjes (uit heel Vlaanderen) die hun openingsdans aangeleerd krijgen op de door hen zelf gekozen muziek. Op www.youcandance.be staat alle info (ook de inschrijvingsdata en –modaliteiten). En volgend jaar volgt uiteraard opnieuw de apotheose voor alle dansers: de zes grandioze dansshows in het Casino van Beringen alsook voor het eerst een magische kerstshow in december!