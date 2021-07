Schapen in Bokrijk

Schapen zijn niet ongewoon in het Genkse lanschapsbeeld. Nu zijn er echter ook en voor het eerst gesignaleerd in Bokrijk, en ditmaal niet in het openluchtmuseum.

In het Genkse werken de schaapskuddes al geruime tijd mee aan het natuurbehoud. Meestal vind je ze op de heidegebieden of -in herfst en winter – met kleinere kuddes in de beekvalleien.Nu kan je ze echter ook spotten in Bokrijk, tussen de Kneippstraat en de Hasseltweg, net naast het Sint Jozefinstituut. Wat komen ze daar doen?Enkele jaren geleden kapte Natuurpunt daar een aantal bomen en baggerde er enkele plassen uit om door middel van voedselarme vennen en droge heide de natuurverbinding te herstellen tussen het Wiek in het domein van Bokrijk en de Maten, en dat tot groot genoegen van kikkers en padden.Daarbij wordt er geplagd in de heide- waarbij de bovenlaag afgestoken word - en gechopperd of diep gemaaid in het schrale grasland. De schapen helpen door de exoten en de concurrentiekrachtige soorten af te knabbelen en zo ruimte te geven aan de andere plantensoorten. Als hun job er hier opzit trekken ze weer naar andere oorden.