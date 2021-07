Cycloballers weer aan de slag

De Genkse cycloballers hebben een heel jaar stilgelegen. Hun sport wordt immers beoefend in een relatief kleine zaal, met grote fysieke inspanningen. Dat was niet te doen tijdens de coronapandemie. Slechts enkele maanden geleden konden ze de oefeningen hervatten in openlucht, maar dat zijn heel andere omstandigheden. Nu zijn ze weer aan de slag. Eind juni herbegon de nationale competitie en begin september start de jeugdcompetitie 21-22. Cyclobal Genk ‘68 liet zich niet pramen en organiseerde een jeugdzomertoernooi om dit nieuwe seizoen voor te bereiden.Hier was deelnemen belangrijker dan winnen en de vreugde spatte eraf bij de jonge kerels en de enkele meisjes die deze spectaculaire sport beoefenen. De clubs van Gent, Beringen en Ieper waren naar Genk afgezakt om er een heus nationaal toernooi van te maken. Voorzitter en duivel-doet-al Marc Snoks ziet het allemaal graag gebeuren. "Tijdens corona was het thuis ook wel gezellig", zegt hij, "maar ik ben toch blij dat er weer leven in de zaak komt en dat we met dit toernooi de jonge spelers opnieuw kunnen laten proeven van het fiets- en balgevoel."De ploeg koopt overigens enkele nieuwe wedstrijdfietsen aan, want stilstaan is achteruitgaan.