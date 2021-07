Op stap in het Zouwdal

Na een algemene toelichting over de inrichting en het beheer van het Zouwdal werden enkele bijzondere soorten, zoals de rugstreeppad, in de kijker gezet. De rugstreeppad is herkenbaar aan de dunne, gele streep op zijn rug. De dieren planten zich hier voort in de ondiepe plassen, de grachten langs het fietspad en in het wachtbekken ter hoogte van de archeologische rustplek. Het voortplantingsseizoen begint in april en is heel lang en sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.Op de wandeling kwamen ook nachtvlinders aan bod. Dat nachtvlinders op licht afkomen is algemeen bekend. We hingen dan ook felle UV-lampen op met daarbij een wit laken. Zo kon men ze gemakkelijk bekijken tot een fikse regenbui roet in het eten gooide …