Ritwinnaar Tim Merlier geeft als eerste Belg op in de Tour

De sprinter van Alpecin-Fenix won de derde etappe in deze Tour in Pontivy, maar gaf onderweg naar Tignes op. De sprinter kwam vroeg in de problemen en besloot halverwege de rit de strijd tegen de tijdslimiet op te geven. Eerder vandaag besloot ook al Mathieu van der Poel, ook Alpecin-Fenix, niet meer te starten. Hetzelfde deed Primoz Roglic, één van de favorieten voor deze Tour maar gehavend na een valpartij.

Eerder won Merlier al een rit in de Ronde van Italië, maar moest hij nadien ook de ronde verlaten wegens buikproblemen. Ook Nans Peters (AG2R Citroën) gaf op. De Fransman sukkelde al even met pijn aan de rug na een val in de eerste etappe. Vorig jaar won hij een rit in de Tour.

Merlier was de eerste ritwinnaar in deze Tour de France, maar is door zijn opgave in de negende rit ook de allereerste Belg die in deze editie opgeeft.