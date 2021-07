Italiaanse doelman onthult wat hij tegen Lukaku zei voor penalty op EK

Gianuigi Donnarumma heeft in een interview onthuld wat hij in de EK-kwartfinale tussen Italië en België tegen Romelu Lukaku zei alvorens die een penalty mocht trappen in München.

Vlak voor rust dwong Jérémy Doku meteen na een tweede Italiaanse doelpunt een penalty af. Met zijn snelheid dwong hij Giovanni Di Lorenzo in de fout. De duw van de verdediger was genoeg voor de scheidsrechter om de naar penaltystip te wijzen. De meningen waren verdeeld of de duw wel een penalty waard was. De VAR checkte, maar liet begaan.

Lukaku pakte de bal meteen vast, maar kreeg even het bezoek van Donnarumma. Bekend om zijn klasseflitsen op strafschoppen. De Italiaan, die deze zomer van Milan naar PSG verhuist, fluisterde iets tegen de Rode Duivel. Maar ‘Big Rom’ was niet van zijn melk en zette de elfmeter feilloos.

© ISOPIX

Daarna legde Lukaku een vinger op zijn lippen. Hij leek ook iets te mompelen na zijn goal. Allicht was het gebaar van Donnarumma net voor de penalty de aanleiding voor het gebaar.

In een gesprek met Sky Sports vertelde de Italiaanse nummer één wat hij precies wilde bereiken met zijn actie. “Ik wilde Lukaku zeggen dat het geen penalty was”, aldus Donnarumma. “Maar hij negeerde mij. Ik was helemaal niet bang. Ik vrees niemand. Ik heb alleen respect voor Lukaku.”