Is Thomas De Gendt de wanhoop nabij? “Eens moet de dag komen waarop jongeren beter zijn, maar ze doen het heel abrupt”

De negende rit in de Tour lijkt op de maat geschreven voor een type als De Gendt. Maar de 34-jarige Belg liet bij Sporza weten dat hij zichzelf niet verwacht. Hij trapt naar eigen zeggen uitstekende waardes, maar kwam in de eerste Alpenrit binnen op 28 minuten.

“Een hoop renners rijdt gewoon sneller dan ik. Ik denk dus niet dat het voor mij zal zijn vandaag”, klinkt het. “Eens moet de dag komen waarop de jongeren beter zijn, maar ze doen het gewoon heel abrupt. Normaal is dat geleidelijk, nu pakken ze ineens alles over en duwen ze de ouderen naar achteren. Dat is een harde vaststelling, maar het is niet anders. Ik kan niet verbeteren. Als ze te rap rijden, dan moet ik me daar bij neerleggen. Ik kan proberen en hopen op een superdag, maar als dat niet is, dan is het niet. Dan moet ik mijn conclusies trekken, mijn contract uitdoen en daarna is het tijd voor iets anders. Als ze beter zijn, dan is het zo.”

De Gendt ligt bij Lotto Soudal nog vast tot 2023, wanneer hij 36 jaar is. “Ik zal niet ineens nog 5 procent verbeteren, tenzij ik me met foute dingen bezig hou, maar dat zal ik niet doen.”