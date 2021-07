Bayern München moet het enkele weken zonder de geopereerde Hernández stellen

“We wensen Lucas een goede en snelle genezing”, zo klinkt het bij sportief directeur Hasan Salihamidzic. “Onze dokters zijn heel tevreden met hoe de operatie verlopen is. Binnen enkele weken zal hij opnieuw beschikbaar zijn.”

Hernández liep een scheurtje op in de binnenste meniscus van zijn linkerknie. Op het EK speelde hij twee matchen voor Les Bleus. In de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland (1-0 zege) maakte hij de 90 minuten vol. In de laatste poulematch tegen Portugal (2-2) werd Hernández bij de rust vervangen. Frankrijk sneuvelde in de achtste finales tegen Zwitserland na strafschoppen.