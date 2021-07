Delfine Persoon wint bij rentree en is op weg naar nieuwe titelkamp

Persoon wordt zo officieel de uitdager van de 24-jarige Britse Terri Harper (11 zeges, 0 nederlagen, 1 onbesliste kamp), de regerende WBC- en IBO-wereldkampioene. Ze deed er alles aan om Gradinar uit te schakelen voor het einde van de kamp, tien ronden van twee minuten, maar de Russin hield stand.

Persoon verscheen voor het eerst als prof in de ring sinds ze op 22 augustus 2020 voor de tweede keer onderuit ging tegen Katie Taylor, toen nog bij de lichtgewichten. De herkansing tegen de Ierse verloor ze op punten (98-93, 96-94, 96-94). Op 1 juni 2019 namen Persoon en de olympische kampioene van 2012 het in Madison Square Garden in New York al een eerste keer tegen elkaar op, met als inzet de titel van onbetwiste wereldkampioene. Persoon had toen nog de WBC-titel in handen. In New York verloor Persoon met 95-95, 96-94 en 96-94, terwijl het gros van de waarnemers een overwinning van de West-Vlaamse had gezien.

© VDB

Persoon probeerde zich het afgelopen anderhalf jaar tevergeefs te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. In maart 2020 werd ze op een kwalificatietoernooi in Londen al in de eerste ronde uitgeschakeld. Een tweede kans kwam er door de coronapandemie niet meer, het kwalificatietoernooi in Parijs werd afgelast.