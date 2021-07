Genk

Lang voor de eerste prik om 9 uur gezet werd, stonden de inwoners van eerstelijnszone Kemp en Duin in een almaar aanzwellende rij voor de Limburghal in Genk. Deze week volgen nog twee ‘open prikdagen’. “Daarmee hopen we de lijst van goed 10.000 mensen die nog geprikt moeten worden, te halveren”, zegt centrumverantwoordelijke Roel Vandewal.