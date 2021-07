Beautyvlogger maakt na schandaal met naaktfoto’s van minderjarigen comeback op YouTube

James Charles, één van YouTubes populairste beautyvloggers heeft opnieuw controverse ontlokt nadat hij zich in een video verontschuldigt voor een schandaal met minderjarigen en naaktfoto’s. In zijn video ‘An Open Conversation’ zegt Charles dat het “1.000 procent mijn verantwoordelijkheid” is. Maar dat vinden veel volgers niet oké: “Hoe kun je een video maken over verantwoordelijkheid terwijl je je make-up doet?”