"Telkens als we onze waakzaam­heid wat lieten zakken, brak ons dat later zuur op", zegt de Brits-Amerikaanse epidemiologe Emma Hodcroft. Brengt het reizen ons, net als bij de drie vorige golven, opnieuw in de problemen? "Je kunt de grenzen sluiten, maar het belangrijkste blijft toch om de verspreiding in eigen land te beheersen."