Bill Cosby barst van de plannen na zijn vrijlating: er komt een documentaire, boek en terugkeer naar het podium

Acteur Bill Cosby, die recent is vrijgelaten nadat een rechtbank zijn veroordeling voor misbruik terugdraaide, zegt in een interview met The New York Post dat hij vol plannen zit. Zo komt er een documentaire over zijn zaak en wil hij terug op de planken staan.

Cosby werd woensdag vrijgelaten uit de gevangenis nadat een rechter zijn veroordeling had teruggedraaid op basis van een procedurefout. Nog geen vijf dagen later toont de acteur dat hij opnieuw héél wat plannen heeft. Zo zou hij aan het werken zijn aan een documentaire over zijn zaak. Naar verluidt is de film al bijna af, en moet Cosby zelf nog een lang interview geven. Dat zou de komende weken moeten gebeuren.

De acteur trok na zijn vrijlating naar zijn vrouw Camille in hun woning in de Upper East Side. Daar genoot hij naar verluidt van een pizza en kip. Cosby verklaarde dat hij waarschijnlijk zal meewerken aan een boek over zijn verhaal, al is het onduidelijk of hij het zelf zal schrijven. Hij sprak ook al met z’n manager over een terugkeer naar het podium.

© AFP

Cosy is nog steeds erg militant. Zo zou hij andere mensen die “valselijk beschuldigd en veroordeeld’ zijn willen helpen. “We kunnen niet loslaten: we moeten ons mobiliseren. We moeten zwarte journalisten, schrijvers - man en vrouw - aan het woord laten. Iedereen moet schrijven en de waarheid naar boven brengen.”