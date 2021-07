Lionel Messi overleeft pijnlijk moment en schittert alweer: piekfijne vrije trap en twee assists op Copa America

Argentinië en Colombia zijn de laatste twee halvefinalisten in de Copa America, die plaatsvindt in Brazilië. In de kwartfinales haalden de Argentijnen het met 3-0 van Ecuador. Colombia won na strafschoppen (4-2) van Uruguay.

Lionel Messi blonk uit bij Argentinië. In Goiania was de superster de aangever bij de goals van zowel Rodrigo De Paul (40.) als Lautaro Martínez (84.). In de toegevoegde tijd (90.+3) trapte Messi nog een vrije trap binnen. Vlak voordien had de Ecuadoriaanse verdediger Piero Hincapie een rode kaart gekregen.

Voor aanvang van de wedstrijd deed de speler van FC Barcelona zich wel pijn toen een iets te enthousiast lid van de technische staf hem een knuffel gaf.

De 34-jarige Messi kon de Copa America nog nooit winnen. Drie keer ging hij met Argentinië onderuit in de finale: in Venezuela 2007, in Chili 2015 en in de Verenigde Staten 2016. Argentinië wacht al 28 jaar, sinds de Copa America 1993, op een titel.

Dinsdag neemt Argentinië het in Brasilia op tegen Colombia om een plaats in de finale. In de Braziliaanse hoofdstad geraakten de Colombianen zaterdag in de reguliere speeltijd niet voorbij Uruguay: 0-0. In de strafschoppenreeks trokken ze met 4-2 aan het langste eind. Duvan Zapata, Davinson Sánchez, Yerry Mina en Miguel Borja trapten hun elfmeter binnen, terwijl bij Uruguay José María Giménez en Matías Viña het leer niet voorbij doelman David Ospina kregen.

In de andere halve finale staan Brazilië en Peru tegenover elkaar. Dat is een heruitgave van de finale van de vorige Copa America. In 2019 trok Brazilië met 3-1 aan het langste eind.