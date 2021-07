De voormalige Amerikaanse president Donald Trump en de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis zijn in een potje armworstelen verzeild geraakt. Trump wou op 4 juli, de nationale feestdag in de VS, een speech houden in het plaatsje Sarasota, maar de entourage van de gouverneur vond dat een slecht idee nu de reddingswerken aan het ingestorte flatgebouw nog volop bezig zijn in Surfside.