Phylicia Rashad, die wereldberoemd werd door haar rol als Clair Huxtable in The Cosby Show, heeft haar excuses aangeboden aan haar werkgever, de Howard-universiteit. Het instituut, waar de actrice deze maand van start ging als decaan van de kleinkunstfaculteit, liet eerder weten niet te spreken te zijn over haar nogal uitbundige reactie op de vrijlating van acteur en komiek Bill Cosby.