De miraculeuze genezing van Immobile zet kwaad bloed: waarom hoort die komedie bij voetbal?

De enorme ontgoocheling na de match België-Italië heeft plaatsgemaakt voor sneren en grapjes in de richting van de Italianen. Zondebok op sociale media is vooral Ciro Immobile, de Italiaanse spits die lag te kronkelen alsof hij zijn been was verloren, maar wonderlijk herrees toen zijn ploegmaat scoorde. Terecht? “Zowel penalty’s uitlokken als tijdrekken heeft altijd bij het voetbal gehoord. Maar commedia dell’arte is niet voor niets een Italiaanse term.”