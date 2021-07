Het oefenduel tussen Club Brugge en KV Kortrijk leverde in extremis toch een winnaar op: na een futloze partij werd het 0-1 in de slotfase. Blauw-zwart tekende zo voor z’n eerste nederlaag in drie oefenduels. Ondertussen wacht Clement nog op Vanaken, die nog van een tiental dagen vakantie geniet na het EK.