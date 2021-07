Koppel geniet van flashmob tijdens wandeling, tot man zijn vriendin verrast met erg romantisch gebaar

Deze trip in Brighton kan voor Shiva Hart en zijn vriendin Eve Given niet meer stuk. De man besloot op voorhand een groep dansers in te schakelen om een flashmob te organiseren, waarna hij Eve ten huwelijk kon vragen. De dame moest niet lang nadenken: ze zei meteen ja, tot jolijt van alle ooggetuigen.(kmlo)

Het gaf hun vakantie prompt een enorme boost. Aanvankelijk was het koppel van plan om richting Portugal te trekken, maar door de verstrengde coronamaatregelen werd hun trip geannuleerd. Hun verlegde weekend in Brighton bleek gelukkig een zeer romantisch alternatief. “Het verliep allemaal erg smooth”, reageerde Shiva nadien. “Eve zei me dat het perfect was en ze sindsdien niet meer is gestopt met lachen.” Een trouwdatum heeft het koppel nog niet vastgelegd.

