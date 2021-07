Opgelet wanneer een eerste bergetappe in de Tour finisht in een oord dat begint met een lidwoord. De kans is groot dat dan de dag van Dylan Teuns is aangebroken. Na La Planche des Belles Filles in 2019 staat na zaterdagmiddag ook Le Grand Bornand in het collectieve geheugen van wielerminnend Limburg gegrift.