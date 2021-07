Dylan Teuns wint heroïsche Alpenrit, almachtige Tadej Pogacar pakt gele trui over van van der Poel

Dylan Teuns behaalde in Le Grand-Bornand zijn tweede Tourritzege uit zijn carrière. De Limburger uit Halen is geen veelwinnaar, maar als hij wint is het met panache. Zie La Planche des Belles Filles van twee jaar geleden, zie deze heroïsche eerste Alpenrit. De enige Belg bij Bahrain-Victorious was de enige die weerstond aan de volop druk zettende Tadej Pogacar. Al is de Sloveen als Tourfavoriet wel een klasse te sterk voor de verzamelde tegenstand. Op de Col de Romme schudde hij in twee tijden Richard Carapaz als een lastige vlieg van zich af en koos voor een raid van 32 kilometer lang. Daarmee maakte hij ook het einde aan het gele rijk van Mathieu van der Poel die zondag begon bovenop de Mûr-de-Bretagne.